Din Öğretimi Genel Müdürlüğünden Türk Kızılaya kan bağışı desteği

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan dolayısıyla kan stokları azalan Türk Kızılaya kan bağışı desteği verdi.

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) Din Öğretimi Genel Müdürlüğü, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını ve ramazan dolayısıyla kan stokları azalan Türk Kızılaya kan bağışı desteği verdi.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Kızılayı ve ÖNDER İmam Hatipliler Derneği iş birliğiyle başlatılan kan bağışı kampanyasına desteğin sürdüğü belirtildi.

Açıklamada, MEB personelinin yanı sıra imam hatip ortaokulları ve Anadolu imam hatip liselerindeki öğrencilerin kan bağışı seferberliğinde öncü olduğu ve Türk Kızılaya kan bağışı yaptığı bildirildi.

Kaynak: AA