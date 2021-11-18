Din Kültürü ve Ahlâk Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) Ekim-Kasım 2021

İlçemiz Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenleri Gelişim Programı (DÖGEP) toplantısı Ağabey Özbey Anadolu Lisesi konferans salonunda 22. 10. 2021 tarihinde saat 15: 00'te yapıldı. İlçemizde görev yapmakta olan ilkokul, ortaokul ve lise Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öğretmenlerinin katıldığı toplantıya ekim-kasım ayı konusu olan "Öğrenciyi tanıma teknikleri (Anket, görüşme, gözlem, problem tarama listesi, öz değerlendirme, akran değerlendirme, öğrenci gelişim dosyası, sosyogram vb. )" sunumunu Din Öğretimi Şube Müdürümüz Bilal UMAÇ başkanlığında yapıldı.

Toplantıdan Görüntüler;

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