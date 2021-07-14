"Din İstismarı ve Problemleri" Anlatıldı
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"Din İstismarı ve Problemleri" Anlatıldı

'Din İstismarı ve Problemleri' Anlatıldı
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Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Sadık Akdemir moderatörlüğünde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse'nin katılımıyla "Din İstismarı ve Problemleri" isimli bir webinar düzenlendi.

Üniversitemiz İlahiyat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Muhammet Sadık Akdemir moderatörlüğünde İzmir Katip Çelebi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Saffet Köse'nin katılımıyla "Din İstismarı ve Problemleri" isimli bir webinar düzenlendi.

Zoom uygulaması ve SDÜ YouTube adresi üzerinden gerçekleştirilen webinarda Prof. Dr. Köse, din istismarının inançları kötüye kullanarak çıkarlara alet etmek anlamına geldiğini belirtti. İstismar kelimesinin bir sömürüyü ifade ettiğini vurgulayan Prof. Dr. Köse, şunları söyledi: "Prof. Dr. Erol Güngör, "Din kitleleri harekete geçirmedeki en etkili araçtır" diyor. Eğer insanları bir şeye inandırabilirseniz ölümüne götürebilirsiniz. Ali Fuat Başgil de diyor ki "Din, insanda en derinlikli ruh halini yaşamasıdır. " İnsanlık için en değerli şey yaşamaktır. İnsanda iki köklü duygu ön plana çıkar. Bir tanesi yaşama duygusu yani ölümsüzlük, ikincisi ise güzellik duygusudur. Siz insanları saptırarak ulvi duyguları başka bir yöne kaydırarak bu gücü kullanırsanız tam anlamıyla istismara yol açmış oluyorsunuz. Maalesef insanlar bunu kullanıyorlar. Din duygusu en köklü duygudur ve fıtri bir şeydir. "

Kaynak: Habermetre

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