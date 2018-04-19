Din İstismarı ile Mücadele" Paneli

Diyanet İşleri Başkanlığı Aile ve Dini Rehberlik Daire Başkanı Sedide Akbulut, "Bir din adamının görevi, 'Şu yapı tehlikeli, bu yapı korkunç, bu yapı dehşet veriyor' mesajını vermek değil, sorumluluğu altındakileri dini bilgisiyle tehlikeli yapıdan uzaklaştırmaktır." dedi.

Akbulut, Samsun Müftülüğünde din adamlarının katılımıyla düzenlenen "Din İstismarı ile Mücadele" panelinde, tarih boyunca Müslümanlara din ve vatan üzerinden oyunlar oynandığını söyledi.

Türkiye genelinde toplumun her kesimine terör örgütleri FETÖ ve DEAŞ konusunda bilgi verildiğini aktaran Akbulut, küresel güçlerin Müslümanların kutsal metinlerinde tahrifatta bulunmak istediklerini ancak başarılı olamadıklarını, bunun üzerine zihinsel tahrifata yönelindiğini anlattı.

Küresel güçlerin toplumların zaaflarını okuyarak strateji belirlediklerini dile getiren Akbulut, bu stratejiyle dini kullanarak, İslami düşünce ve inanç eksenli baskı altında geçen süreci de fırsat bilerek milletin değerlerine, toplumsal birliğe kast edildiğine dikkati çekti.

Diyanet İşleri Başkanlığına toplumdaki dini yapıların incelenmesi görev ve sorumluluğunun 2010 yılında verildiğini belirten Akbulut, şunları söyledi:

"2014'teki din şurasında bu konuyla ilgili, özellikle bu yapıyla ilgili (FETÖ/PDY) çekinceler belirtilmiş. Daha sonra kurumsal olarak en az zarar gören biz olmuşuz. Bu kadar stratejik, gizli ve güçlü çalışan bir terör örgütü bize de sızabilmiştir. Ölçüler, ilkeler, kıstaslar bizi çok ilgilendiriyor. Bu kıstaslara sahip olan toplum, artık yanlışı kendi görebilecek. Bir din adamının görevi, 'Şu yapı tehlikeli, bu yapı korkunç, bu yapı dehşet veriyor' mesajını vermek değil, sorumluluğu altındakileri dini bilgisiyle tehlikeli yapıdan uzaklaştırmaktır. 28 Şubat sürecinde yaşanan baskı ve zulüm, zihinsel bir eziklik ortaya koydu. O sürecin ardından yaşanılan rahat dönemin rehaveti de böyle yapılara zemin hazırladı."

Din İşleri Yüksek Kurulu uzmanları Kenan Oral ve İbrahim İlhan da panelde FETÖ ve DEAŞ ile ilgili sunum yaptı.

Panele Samsun Müftüsü Veysel Çakı ile ilçe müftüleri ve din adamları katıldı.