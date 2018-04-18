Din İstismarı ile Mücadele" Paneli

Mardin'de "Din istismarı ile mücadele" konulu panel düzenlendi.

Mardin İl Müftülüğü konferans salonunda Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından düzenlenen panelde konuşan Mardin Müftüsü İsmail Çiçek, dinin samimiyet temelleri üzerine kurulduğunu dile getirdi.

Oturumun moderatörlüğünü yapan Diyanet İşleri Başkanlığı Strateji Geliştirme Başkanı Mahmut Türk de yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

"İslamofobi, batının bir oyunudur. Müslümanlar nasıl davranırsa davransın İslam'ı kötü bir şey olarak anlatacaklar. İslami referanslarla ortaya çıkan grupların şiddete başvurmasına ortam sağlıyorlar. İslam'ı anlatma noktasında eksiklerimiz olduğunu kabul ediyoruz. Önleyici hekimliği yapamadık ama bundan sonra tedavi edici hekimlik ve bundan sonra ki aşamalar için muhtemel dini istismar ederek bu toplumu kandırmaya çalışacak yapılara karşı uyarma vazifemizi yerine getireceğiz. FETÖ terör örgütü deyince anlaşılması gereken yalan, aldatma, nifak ve ihanettir. 17-26 Aralık'tan sonra millet her şeyi bilmediği için konu anlaşılamadı, 15 Temmuz'dan sonra berrak bir şekilde bu yapının nereye hizmet ettiğini tüm Türkiye anlamış oldu."

Sinevizyon gösteriminin ardından, Diyanet İşleri Uzmanı Dr. Mehmet Şükrü Kılıç ve Diyanet İşleri Uzmanı Mehmet Ali Aytekin de FETÖ ve DEAŞ ile ilgili birer konuşma yaptı.

Panele, Vali Yardımcısı Mehmet Uslu, Mardin Artuklu Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Ağırakça, İl Milli Eğitim Müdürü Yakup Sarı, üniversite öğrencileri ve davetliler katıldı.