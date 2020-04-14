Din İşleri Yüksek Kurulu: "Yüce dinimizin ilkelerine göre her ibadetin ifa edileceği zaman, mekân... Din İşleri Yüksek Kurulu: "Yüce dinimizin ilkelerine göre her ibadetin ifa edileceği zaman, mekan ve şartlar vahiyle belirlenmiştir.

Din İşleri Yüksek Kurulu: "Yüce dinimizin ilkelerine göre her ibadetin ifa edileceği zaman, mekan ve şartlar vahiyle belirlenmiştir. Ramazan ayında sağlıklı olan her müminin oruç tutması Allah Teala'nın emriyle (el-Bakara, 2/183-185) farz kılınmıştır. Bu ibadetin topyekün ertelenmesi mümkün değildir." - ANKARA Kaynak: İHA