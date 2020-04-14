Din İşleri Yüksek Kurulu: "Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde...
Din İşleri Yüksek Kurulu: "Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultuda akraba, komşu ve dostlarla beraber iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalıdır.
14.04.2020 11:05 | Son Güncelleme: 14.04.2020 11:05
Din İşleri Yüksek Kurulu: "Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultuda akraba, komşu ve dostlarla beraber iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalıdır." - ANKARA
Kaynak: İHA