Din İşleri Yüksek Kurulu: "Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde... Din İşleri Yüksek Kurulu: "Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultuda akraba, komşu ve dostlarla beraber iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalıdır.

Din İşleri Yüksek Kurulu: "Salgın devam ettiği müddetçe sosyal izolasyon kuralı çerçevesinde başkalarıyla temastan kaçınmalı, bu doğrultuda akraba, komşu ve dostlarla beraber iftar yemekleri düzenlemekten kesinlikle uzak durulmalıdır." - ANKARA Kaynak: İHA