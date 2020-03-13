Din İşleri Yüksek Kurulu'ndan 'cuma namazı' açıklaması
Din İşleri Yüksek Kurulu, "Koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir.
13.03.2020 13:12 | Son Güncelleme: 13.03.2020 13:12
Din İşleri Yüksek Kurulu, "Koronavirüs görülen ülkelerde yüksek risk grubundaki Müslümanlar, cuma namazı yerine evlerinde öğle namazı kılabilir." açıklaması yaptı.
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Kaynak: Dunya.com