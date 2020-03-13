Din İşleri Yüksek Kurulu: "Korona virüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk... Din İşleri Yüksek Kurulu: "Korona virüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler.

Din İşleri Yüksek Kurulu: "Korona virüs hastalığının görüldüğü ülkelerde yaşayan ve yüksek risk grubunda bulunan Müslümanlar mazeretli sayılacağından cuma namazı yerine evlerinde öğle namazını kılabilirler." - ANKARA Kaynak: İHA