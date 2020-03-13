Din İşleri Yüksek Kurulu: "Korona virüs hastalarının veya şüphe nedeniyle gözetim altında... Din İşleri Yüksek Kurulu: "Korona virüs hastalarının veya şüphe nedeniyle gözetim altında tutulanların cuma namazı veya başka bir gerekçeyle insanların toplu halde bulunduğu mekanlara gitmeleri caiz değildir.

Din İşleri Yüksek Kurulu: "Korona virüs hastalarının veya şüphe nedeniyle gözetim altında tutulanların cuma namazı veya başka bir gerekçeyle insanların toplu halde bulunduğu mekanlara gitmeleri caiz değildir." - ANKARA Kaynak: İHA