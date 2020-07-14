Din İşleri Yüksek Kurulu: "İnsanlığın kültürel birikimi ve tarihsel mirası açısından büyük bir...
Din İşleri Yüksek Kurulu: "İnsanlığın kültürel birikimi ve tarihsel mirası açısından büyük bir değeri haiz bulunan Ayasofya Camii'nin ibadet vakitleri dışında ziyarete açık tutulmasında dini açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır.
14.07.2020 11:01 | Son Güncelleme: 14.07.2020 11:23
Din İşleri Yüksek Kurulu: "İnsanlığın kültürel birikimi ve tarihsel mirası açısından büyük bir değeri haiz bulunan Ayasofya Camii'nin ibadet vakitleri dışında ziyarete açık tutulmasında dini açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır." - ANKARA
Kaynak: İHA