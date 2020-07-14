Din İşleri Yüksek Kurulu: "İnsanlığın kültürel birikimi ve tarihsel mirası açısından büyük bir... Din İşleri Yüksek Kurulu: "İnsanlığın kültürel birikimi ve tarihsel mirası açısından büyük bir değeri haiz bulunan Ayasofya Camii'nin ibadet vakitleri dışında ziyarete açık tutulmasında dini açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır.

Din İşleri Yüksek Kurulu: "İnsanlığın kültürel birikimi ve tarihsel mirası açısından büyük bir değeri haiz bulunan Ayasofya Camii'nin ibadet vakitleri dışında ziyarete açık tutulmasında dini açıdan herhangi bir engel bulunmamaktadır." - ANKARA Kaynak: İHA