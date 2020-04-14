Din İşleri Yüksek Kurulu: "Dini vecibelerin yerine getirilmesinde müminlerin, ihlas ve samimiyetle... Din İşleri Yüksek Kurulu: "Dini vecibelerin yerine getirilmesinde müminlerin, ihlas ve samimiyetle Allah'a kulluk bilincini kaybetmeden doktorlarla istişare ederek bu kararı vermeleri ve keyfi değerlendirmelerden kaçınmaları önem arz etmektedir.

Din İşleri Yüksek Kurulu: "Dini vecibelerin yerine getirilmesinde müminlerin, ihlas ve samimiyetle Allah'a kulluk bilincini kaybetmeden doktorlarla istişare ederek bu kararı vermeleri ve keyfi değerlendirmelerden kaçınmaları önem arz etmektedir." - ANKARA Kaynak: İHA