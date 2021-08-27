Din İşleri Yüksek Kurulu, deniz ürünleriyle ilgili görüşe ilişkin açıklama yaptı
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Din İşleri Yüksek Kurulu, deniz ürünleriyle ilgili görüşe ilişkin açıklama yaptı

Din İşleri Yüksek Kurulu, deniz ürünleriyle ilgili görüşe ilişkin açıklama yaptı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Din İşleri Yüksek Kurulu, resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı, bazı deniz ürünleri ile ilgili görüşün yeni bir fetva olmadığını açıkladı.

Din İşleri Yüksek Kurulu, resmi sosyal medya hesaplarından paylaştığı, bazı deniz ürünleri ile ilgili görüşün yeni bir fetva olmadığını açıkladı.

Diyanet İşleri Başkanlığından yapılan açıklamada, "Din İşleri Yüksek Kurulumuzun deniz ürünleri ile ilgili görüşü, bazı sosyal medya kullanıcıları ve medya organlarınca çarpıtılarak yeni bir görüş gibi gündeme getirilmiştir. Kurulumuz, geçmiş yıllarda vatandaşlarımız tarafından bazı deniz ürünleri ile ilgili sorulan bir soruya, mezheplerin görüşlerini dikkate alarak, klasik fıkıh kitaplarında da yer alan bilgileri aktararak bir cevap vermiştir. Söz konusu cevap, kurulumuzca verilen yeni bir fetva değildir" denildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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