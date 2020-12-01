Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) ertelendi mi? ÖSYM son dakika 27 Aralık DHBT iptal mi edildi? YDUS ne zaman?
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Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) ertelendi mi? ÖSYM son dakika 27 Aralık DHBT iptal mi edildi? YDUS ne zaman?

01.12.2020 16:05 | Son Güncelleme: 01.12.2020 16:09
Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT) ertelendi mi? ÖSYM son dakika 27 Aralık DHBT iptal mi edildi? YDUS ne zaman?

Koronavirüs tedbirleri kapsamında yapılan Kabine Toplantısı sonrası AVM'ler, sokağa çıkma yasağı, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı otobüs kullanımı, kamu kuruluşları mesai saati düzenlemesi gibi pek çok konuya değinildi. Bu kapsamda, DHBT ertelendi mi? DHBT iptal mi edildi? DHBT ne zaman?

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son dakika hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacağını açıklamasının ardından 2020 DHBT sınavının akıbeti merak edilmeye başlandı. Peki DHBT ertelendi mi? DHBT sınavı iptal mi edildi? İşte detaylar...

27 ARALIK 2020 DHBT ERTELENDİ Mİ?

Kabine toplantısı sonrası haftasonları sokağa çıkma yasağı uygulanacağı açıklandı. 27 Aralık 2020 tarihinde DHBT düzenlenecekti. Binlerce aday "DHBT sınavı iptal mi edildi?" sorusunun yanıtını araştırıyor.

ÖSYM, ALES/2, YÖKDİL/2, DUS-STS Diş Hekimliği, e-YDS/13, DİB-MBSTS, YDUS ve DHBT sınavlarını koronavirüs sebebiyle ileri bir tarihe ertelendi.

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DHBT SINAVI İPTAL Mİ EDİLDİ?

Konu ile ilgili ÖSYM'den açıklama geldi. ALES sınavına girecek olan öğrenciler ve gözetmenlerin hafta sonu sokağa çıkma yasağından muaf olup olmayacağı bu hafta içi belli oldu.

DHBT NE ZAMANDI?

Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı (DHBT), 27 Aralık 2020 tarihinde uygulanacaktı ancak ertelendi.

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