Din görevlilerinin projeye dönüştürdüğü Osmanlı geleneğiyle ihtiyaç sahiplerinin borçları sıfırlanıyor

Sivas'ta din görevlileri tarafından gönüllü olarak hayata geçirilen "Zimem Defteri Projesi" ile ihtiyaç sahiplerinin esnafa olan veresiye borçları kapatılarak Osmanlı geleneği yaşatılıyor.

Sivas'ta din görevlileri tarafından gönüllü olarak hayata geçirilen "Zimem Defteri Projesi" ile ihtiyaç sahiplerinin esnafa olan veresiye borçları kapatılarak Osmanlı geleneği yaşatılıyor.

İl Müftülüğünce geçen yıl hayata geçirilen "Zimem Defteri Projesi"yle her ay il merkezinde bir mahalle tespit ediliyor ve o mahallede görev yapan din görevlileri bir araya gelip ihtiyaç sahibi ailelerin esnafa olan veresiye borçlarını ödüyor.

Osmanlı döneminde halk arasında sık sık uygulanan geleneği günümüzde projeye dönüştürerek yaşatmaya devam eden gönüllü din görevlileri, tıpkı o dönemdeki gibi karşı tarafı mahcup etmeden, "gizlilik" esasına göre hareket ederek yardımları gerçekleştiriyor.

Projenin koordinatörü Sivas İl Müftülüğü Din Hizmetleri Uzmanı Recep Doğan, AA muhabirine yaptığı açıklamada, projeye ismini veren "zimem" kelimesinin "yazılan, zimmet tutulan" anlamına geldiğini söyledi.

Söz konusu projenin Osmanlı döneminde ihtiyaç sahiplerinin yoğun olarak bulunduğu yerlerde yıllarca yapıldığına dikkati çeken Doğan, "Bunu da karşı tarafı mahcup etmeden, gizliliğe riayet ederek gerçekleştirmişlerdir. Yani veren mağrur, alan da mağdur olmamış. Bizler de bu güzel geleneği müftülük koordinesinde Valimizin desteğiyle yaşatmaya çalışıyoruz." dedi.

Doğan, Türkiye'de ilk defa din görevlileri arasında uygulandığını belirttiği projenin Sivas'a değer kattığını ifade etti.

Proje kapsamında esnaf ve mahalle muhtarıyla irtibata geçerek maddi durumu iyi olmayanları belirlediklerini anlatan Doğan, "Her ay mutlaka bir bakkal veya market tespit ediyoruz ve ihtiyaç sahiplerinin haberi olmadan gelip veresiye borçlarını kapatıyoruz. Bu zamana kadar 8 mahallede bunu yaptık ve elhamdülillah çok da güzel sonuçlar aldık. Yani halkımız da bu projeden çok memnun kaldı. Zaten görevleri icabı halkla iç içe olan arkadaşlarımız, bu projeyi bizzat kendileri yönetiyor." diye konuştu.

Doğan, projeyle halka örnek olmaya çalıştıklarını dile getirerek, halka ışık tutarak bu geleneğin yaygınlaşması için gayret sarf ettiklerini dile getirdi.

Müftülüğün başlattığı bu güzel projeyi din görevlileri olarak yürüttüklerini aktaran Alibaba Mahallesi'ndeki Yeğinler Camisi İmam Hatibi İsmail Odabaşı ise "Çorbada bizim de tuzumuz olsun mantığıyla hareket ederek kendi mahallemizde esnafa borcu olan ihtiyaç sahiplerine yardımcı oluyoruz. Bu çok güzel bir duygu." dedi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Göksel Cüneyt İğde