Mardin'in Kızıltepe ilçesinde din görevlilerine seminer verildi.

Kızıltepe İlçe Müftüsü Masum Taşçı, müftülük binasında düzenlenen seminerde, Yeşilay'ın önemine değinerek, zararlı alışkanlıkların özellikle gençler arasında her geçen gün artarak devam ettiği belirtti.

Yeşilay Mardin Şube Başkanı Lütfü Günlüoğlu, köklü bir sivil toplum kuruluşu olduklarını belirterek, şöyle konuştu:

"Yeşilay aynı zamanda koruyucu hekimlik görevi üstlenen bir sağlık kurumudur, bu ulvi görevi uzun bir süredir yürütmektedir. Özellikle bu alanda, yani çok yaygın olan sigara, alkol, kumar, uyuşturucu madde ve teknoloji bağımlıkları konusunda din görevlilerinin de sorumlulukları bulunuyor. Her din görevlisinin Yeşilay'ın tabii üyesi olduğunun bilinmesi gerekir."