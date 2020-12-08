Din görevlilerine online seminer verildi
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Din görevlilerine online seminer verildi

08.12.2020 14:30 | Son Güncelleme: 08.12.2020 14:35
Din görevlilerine online seminer verildi

Sivas İl Müftülüğü bünyesinde görevli din görevlilerine yönelik "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" konulu seminer verildi.

Sivas İl Müftülüğü bünyesinde görevli din görevlilerine yönelik "Ailenin Korunması ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi" konulu seminer verildi.

Diyanet İşleri Başkanlığının, kadına yönelik şiddetin önlenmesi konusunda yayımladığı genelge çerçevesinde Din Hizmetleri Uzmanı Kahraman Karaçam, 4/B sözleşmeli 450 personele kademeli olarak günde 3'er saatlik dersler halinde online seminer verdi.

Düzenlenen seminerde din görevlilerine, toplumun İslam dinine ait inanç, ibadet ve ahlak ilkeleri hakkında doğru bilgiye ulaşması, sosyal problemler karşısında dinin birleştirici ve onarıcı bir manevi destek kaynağı olarak topluma sunulması ve Diyanet İşleri Başkanlığının hizmet stratejisi hakkında bilgiler aktarıldı. Ayrıca din görevlilerinin, kadın ve aile konusundaki ulusal ve uluslararası mevzuatı konusunda bilgilendirilmesi açısından görsel sunumlar yapıldı. - SİVAS

Din görevlilerine online seminer verildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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