Din Görevlilerine "Önce Biz, Mutlu ve Huzurlu Aile Seminerleri"

Sivas İl Müftülüğü tarafından din görevlileri ve eşlerine yönelik "Önce Biz, Mutlu ve Huzurlu Aile Seminerleri" programı başlatıldı.

İl Müftülüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Müftülük konferans salonunda düzenlenen seminer Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı.

İl Müftüsü Recep Şükrü Balkan, yaptığı açılış konuşmasında, ailenin, toplumun önemli ve değerli bir kurumu olduğuna dikkat çekti.

Bir toplumun huzurlu ve mutlu olmasının yolunun aileden geçtiğini vurgulayan Balkan, şunları kaydetti:

"Din görevlisi toplumun örnek, önder ve özverili kişileridir. Örnek olmak, kişinin ailede ve toplumda diğer insanlar açısından ideal tip olması anlamına gelir. Bu manada topluma örnekliğimiz çok önemlidir. Bizler de 'Önce Biz" sloganıyla din görevlilerimize ve eşlerine 'Mutlu ve Huzurlu Aile Seminerleri' düzenleyerek buradan aldığımız örneklikle etrafımızdaki ailelerle daha iyi iletişim kuracağız."

Balkan, seminerin 6 hafta süreceğini daha sonra Aile ve Dini Rehberlik Bürosu görevlilerince seminere katılan din görevlilerinin evlerinde sohbet programları da düzenleneceğini de aktararak, "Bizler Peygamber Efendimizin ümmetine örnekliğini her zaman topluma anlatan kişileriz, bizler ilk olarak Efendimizin aile yaşantısını örnek alıp kendi hayatımıza uyguladıktan sonra ancak karşımızdaki insanlara huzurlu ve mutlu aile olmanın yollarından bahsedebiliriz." açıklamasında bulundu.

Daha sonra Müftü Yardımcısı Dr. Halil Taşpınar, katılımcılara "Evliliğin Gerekliliği", psikolog Döndü Kuzu ise "Eşler Arasında İletişim ve Problem Çözme Teknikleri" konularında konuşma yaptı.

Seminerler, 6 hafta boyunca her salı İl Müftülüğü konferans salonunda gerçekleştirilecek.