Din Görevlilerinden Kızılay'a kan bağışı
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Din Görevlilerinden Kızılay'a kan bağışı

10.10.2020 16:07 | Son Güncelleme: 10.10.2020 16:10
Din Görevlilerinden Kızılay'a kan bağışı

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Kızılay'a kan bağışında bulunuldu.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde Camiler ve Din Görevlileri Haftası etkinlikleri kapsamında Kızılay'a kan bağışında bulunuldu. Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı, Camiler ve Din Görevlileri Haftası kapsamında hafta boyunca sosyal mesafe kurallarına uygun etkinlikler yaptıklarını ve Kızılay'a da kan bağışında bulunduklarını ifade etti.

Nazilli İlçe Müftülüğü çalışanları ve ilçede görev yapan din görevlileri Camiler ve Din Görevlileri haftası kapsamında son etkinlik olarak kan bağışında bulundular. Bilgilendirmede bulunan Nazilli İlçe Müftüsü Selami Bayrakçı; "Ekim ayının ilk haftası camiler ve din görevlileri haftası şeklinde kutlanmaktadır. Bu münasebetle biz de müftülük olarak birtakım etkinlikler planladık. Pandemi dolayısıyla çok kısıtlı olsa da yine de birkaç etkinliğimiz, programımız oldu. Bunlardan bir tanesi de kan bağışı kampanyamız. Kızılay'ımızın stoklarına takviye yapmak gayesiyle personelimizden, cemaatimizden kan vermek isteyenleri davet ettik. Katılan herkese çok teşekkür ediyorum. Bunun sadaka-i cariye olduğu muhakkak. Yani bir iyiliğe muhtaç olan bir kimseye nakdi yardım gibi kan bağışı da hastalarımıza şifa bulmada yardım sayılmakta. Dolayısıyla dinimizde de kıymetli bir vazife olduğu muhakkak. Bu etkinliği düzenleyerek Kızılay'a katkı sağlamak istedik. Haftamızı bu şekilde tamamlamış olduk" dedi. - AYDIN

Din Görevlilerinden Kızılay'a kan bağışı
Din Görevlilerinden Kızılay'a kan bağışı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.10.2020 16:11:31. #1.15#
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