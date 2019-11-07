Din görevlilerinden kan ve organ bağışı

07.11.2019 12:41 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:46

Tokat İl Müftülüğü tarafından başlatılan kampanya çerçevesinde din görevlileri kan ve organ bağışında bulundu.



Hüdayi Sayıbaş Yeraltı Çarşısı üzerinde Kızılay tarafından kurulan çadırda Tokat İl Müftülüğüne bağlı olarak çalışan din görevlileri kan bağışında bulundu. İl Müftü Yardımcısı Cabir Çelik, vaaz ve hutbelerde vatandaşlara kan bağışında bulunması tavsiyesinde bulunduklarını ifade ederek, "Bugün şükürler olsun aziz milletimize anlatmış olduğumuz, tavsiye ettiğimiz. Bizlerinde bizzat uygulama içerisinde olmamız şahsen mutlu ediyor" dedi.



İl Müftüsü Ömer Faruk Bilgili ise il genelinde çalışan personellerine yönelik kan bağışı kampanyası başlattıklarını ifade ederek, "Kızılay'ın çadırında din görevlilerimizle birlikte kan bağışında bulunuyoruz. Aynı zamanda organ bağışı içinde arkadaşlarımız gerekli irtibata geçtiler. Diyanet İşler Başkanlığımızın bu konudaki kararı çerçevesinde organ bağışında da bulunabiliyor arkadaşlarımız. 'İnsanların en hayırlısı insanlara faydası dokunandır' hadisi şerifi mucibince bu alanda da insanımıza bir faydamız dokunsun istedik. Toplumda bir farkındalık oluşturması açısından kan bağışında bulunuyoruz" diye konuştu.



Kan bağışından sonra din görevlilerinden bazıları Cumhuriyet Meydanında İl Sağlık Müdürlüğü tarafından açılan stantta organ başında bulundu. Din görevlisi Necmettin Demirden, önce kan bağışında daha sona ise organ bağışında bulunduğunu ifade ederek, "Bu güzel bir duygu. Bütün vatandaşlarımıza bunu tavsiye ederim. Çünkü insanlara hizmet çok güzel bir duygu. Hasta olan kardeşlerimize yardımcı olma açısından organlarımı bağışlayarak insanlık adına iyi bir şey yaptığımı ifade ediyorum" ifadelerini kullandı. - TOKAT

Kaynak: İHA