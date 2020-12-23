Din görevlilerinden kan bağışı
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Din görevlilerinden kan bağışı

23.12.2020 16:11 | Son Güncelleme: 23.12.2020 16:14
Din görevlilerinden kan bağışı

Gaziantep'in İslahiye İlçe Müftülüğünde görev yapan din görevlileri, kan bağışında bulundu.

Gaziantep'in İslahiye İlçe Müftülüğünde görev yapan din görevlileri, kan bağışında bulundu.

Türk Kızılayı Gaziantep Kan Merkezince İslahiye Demokrasi Meydanı'nda gerçekleştirilen kan bağışı kampanyasına İlçe Müftülüğünde görev yapan 20 din görevlisi ile vatandaşlar ilgi gösterdi.

İlçe Müftüsü Kahraman, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Türk Kızılayımızın kan ihtiyacını karşılamak üzere daha önce camiler ve din görevlileri haftasında personelimizle birlikte kan bağışında bulunmuştuk. Bu defa ilimizden gelen talep doğrultusunda kampanya düzenledik. Görevlilerimize ve vatandaşlarımıza kampanyaya katıldıklarından dolayı teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

Din görevlileri ve vatandaşlar da kampanyaya destek olduklarından dolayı mutlu olduklarını belirtti.

Devam eden kampanyada 50 kişinin kan bağışında bulunduğu kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zekeriye Şimşek

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