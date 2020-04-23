Din görevlilerinden ihtiyaç sahiplerine kumanya desteği Van'ın İpekyolu ilçesindeki din görevlilerince Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı yapıldı.

Van'ın İpekyolu ilçesindeki din görevlilerince Ramazan ayı nedeniyle ihtiyaç sahiplerine kumanya yardımı yapıldı.

İpekyolu Müftülüğüne bağlı Aişe-i Sıddıka Yatılı Kız Kur'an Kursu öğreticileri, hayırsever vatandaşlarım ve TDV İpekyolu Şubesinin katkılarıyla hazırlamış oldukları kumanya paketlerini Ramazan öncesi 20 aileye ulaştırdı. Konuyla ilgili açıklama yapan Müftü Vekili Sacit Emiri, hayırsever vatandaşların yatılı öğrencilere hayır yapıp kumanyalarını ulaştırdıklarını belirterek, "Kurslar tatil olunca bizlerde destek vererek hocalarımızla birlikte bu kumanyaları daha muhtaç olan ailelere ulaştırmak istedik. Ramazan'da yüzleri güldürebilmişsek ne mutlu bizlere. Kurs hocalarımıza da teşekkür ederim" dedi. - VAN

Kaynak: İHA