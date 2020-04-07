Din görevlileri ve TDV burslusu yabancı öğrenciler sağlık görevlileri için maske üretiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Kültür Sanat ›› Din görevlileri ve TDV burslusu yabancı öğrenciler sağlık görevlileri için maske üretiyor - Haber
Kırşehir, Bursa, Kültür Sanat

Din görevlileri ve TDV burslusu yabancı öğrenciler sağlık görevlileri için maske üretiyor

Kırşehir'deki iki din görevlisi ile Bursa'daki Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) burslusu yabancı öğrenciler, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde görev yapan sağlık personeli için yüz koruyucu siperli maske üretimine başladı.

07.04.2020 13:14 | Son Güncelleme: 07.04.2020 13:32
Din görevlileri ve TDV burslusu yabancı öğrenciler sağlık görevlileri için maske üretiyor

Kırşehir'deki iki din görevlisi ile Bursa'daki Türkiye Diyanet Vakfı (TDV) burslusu yabancı öğrenciler, yeni tip koronavirüsle mücadele sürecinde görev yapan sağlık personeli için yüz koruyucu siperli maske üretimine başladı.

TDV'den yapılan açıklamaya göre, Kırşehir'de bulunan din görevlileri ile TDV gönüllüleri, sokağa çıkma kısıtlaması bulunanların alışveriş ihtiyaçlarının yanı sıra sağlık çalışanlarının da maske ihtiyacını karşılamak için çalışıyor.

Bu kapsamda, Mescid-i Aksa Camisi İmam Hatibi Yakup Çalışkan ve müezzin Mustafa Mutlu, sert plastik ve kemeri evlerinde makas, bıçak ve kerpeten yardımıyla siperli maskeye dönüştürüyor.

Dünyanın 70 ülkesinden 200'ü aşkın öğrencinin TDV bursuyla eğitim gördüğü Bursa Uluslararası Murat Hüdavendigar Anadolu İmam Hatip Lisesi'ndeki yabancı öğrenciler de Mustafa Dündar Bilim ve Sanat Atölyesi laboratuvarında 3D yazıcı ile ürettikleri siperli maskelerle sağlık personeline destek oluyor.

Kaynak: AA

Abone Ol
Google'da Takip Et
Paylaş
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu Haber
Avrupa'da koronavirüse karşı zafer ilan eden ilk ülke belli oldu
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi Haber
Virüsün etkisini yitirdiği Çin için hesap zamanı! İlk hamle İngiltere'den geldi
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız Haber
Salgın, Almanların çark etmesini sağladı: Müslümanları yanlış tanımışız
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı Haber
Koronaya yakalandığını zannedip hastaneye koştu! Gerçek bambaşka çıktı
'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var Haber
"Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasını sırtlayan 10 isim! İlk sırada Cihan Kamer var
'Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem' Haber
"Helin Bölek'i öldürüp etrafında dans ettiler, yamyamlarda var bu yöntem"
Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil
Yasağı dinlemeyen gencin para cezasına tepkisizliği dikkat çekti: Problem değil
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, 'Sana koronavirüs bulaştırdım' dedi
17 yaşındaki çocuğa cinsel istismarda bulunan kadın, "Sana koronavirüs bulaştırdım" dedi
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Karantina günlerini değerlendiren anne kız, evde yaptıkları doğal ürünlerin siparişlerine yetişemiyor
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Son Dakika: Tüm araçlar için egzoz emisyon ölçümü süresi ertelendi
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Artan test sayısına göre vaka sayısındaki artış düşük seyrediyor
Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı
Erdoğan, Portakal hakkında neden suç duyurusunda bulundu? Dikkat çeken tweet detayı
Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?
Irak'ta bir televizyon kanalı koronavirüs ile röportaj yaptı: İyi bir yanın var mı?
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu
Darbeci General Hafter'e bağlı milisler, koronavirüs hastalarının tedavi edildiği hastaneyi vurdu
Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi
Sergen Yalçın, Filip Marchwinski'nin transfer edilmesini istedi
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
Fransa'da Kovid-19 kaynaklı ölüm sayısı 24 saatte 833 artarak 9 bine yaklaştı
İtalya'da futbolcu ve teknik direktör maaşlarında indirim
İtalya'da futbolcu ve teknik direktör maaşlarında indirim
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti
Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Radomir Antic vefat etti
Bayern Münih antrenmanlara başladı
Bayern Münih antrenmanlara başladı
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu: Acil durum yönetimine geçtik
Karantinada olduğu için babasının cenazesini telefondan izledi
Karantinada olduğu için babasının cenazesini telefondan izledi
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı
Emekli maaşını çeken vatandaş, koronavirüs sebebiyle paraları kaynar suda yıkadı
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi
İstanbul'da bir vatandaş, koronavirüsten korunmak için üzerine un çuvalı geçirdi
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
14 yaşındaki kızıyla sokağa çıkan anneden polise tuhaf tepki: Gezeceğim
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
Sosyal mesafe kuralını ihlalden ceza yiyen grup, eylem yaparken de kuralı hiçe saydı
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi
Son Dakika: ABD'de koronavirüs salgınında ölenlerin sayısı 1151 artarak 9 bin 654'e yükseldi
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı
Trabzonspor'da Erce ve Sörloth, şehirden ayrıldı
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
Meclis Başkanı Mustafa Şentop: TBMM'de şu ana kadar 3 kişide koronavirüs vakası tespit edildi
Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Koronavirüs salgınına karşı Türkiye'de ilk plazma tedavisi Malatya'da yapıldı
Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun
Oyuncu Eda Ece'den kendi dizisini önermeyen sevgilisine sitem: Yazıklar olsun
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Cahit Özkan Süleyman Soylu Ekrem İmamoğlu İçişleri Bakanı Mustafa Destici
Magazin Emrah Hadise Seda Sayan Haluk Levent
Spor Falcao Ali Koç Malcolm Thomas Emre Belözoğlu Dorukhan Toköz
Daha Fazla Ateş Polis Nisan Futbolcu
Şu an buradasınız: Din görevlileri ve TDV burslusu yabancı öğrenciler sağlık görevlileri için maske üretiyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 7.4.2020 13:47:49. #1.15#
title