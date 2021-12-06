Din görevlileri ve Diyanet'in gönüllü gençleri izcilik eğitimi alacak

Diyanet İşleri Başkanlığı Din Hizmetleri Genel Müdürü Bünyamin Albayrak, din görevlileri ve Türkiye Diyanet Vakfı bünyesindeki gönüllü gençlerin, izcilik eğitimi alacaklarını bildirdi.

Albayrak, AA muhabirine, Diyanet İşleri Başkanlığı ile Türkiye İzcilik Federasyonu arasında imzalanan iş birliği protokolüne ilişkin açıklamalarda bulundu.

Diyanet'in, kültürel ve sosyal faaliyetleri önemsediğini vurgulayan Albayrak, gençlerin milli ve manevi değerlere bağlı, ahlak sahibi birer nefer olarak yetişmelerini amaçladıklarını söyledi.

Gençlerin ruhen, bedenen ve fikren iyi durumda olmalarını önemsediklerini ifade eden Albayrak, "Bundan dolayı Türkiye İzcilik Federasyonu ile protokol imzaladık. Bu protokol kapsamında din görevlisi arkadaşlarımızı çok iyi yetiştirip, birer izci lideri formasyonuna sahip olmalarını hedefliyoruz." dedi.

Albayrak, protokolün amacının gençleri devlet ve millet için daha faydalı hale getirmek olduğunun altını çizerek, "Müftülüklerimiz bünyesinde camilerimizin müştemilat ve külliyelerinde Diyanet Gençlik merkezlerimiz var. Bu merkezlerde birçok faaliyeti yerine getiriyoruz. Gençlerin iyi yetişmesi için çeşitli sanat, edebiyat, estetik alanında kurslarımız ve temel İslami bilimler alanında seminerlerimiz var." diye konuştu.

Spor faaliyetlerinin gençlerin iyi yetişmesine katkı sağladığını dile getiren Albayrak, izcilik eğitimiyle gençlerin tabiatla baş başa kaldıklarında bir sıkıntı durumunda nasıl baş edeceklerini öğreneceklerini aktardı.

Albayrak, Diyanet'in toplumun geleceği için rehber olduğunu, çocuk ve gençlerin eğitimini önemsediğini vurguladı.

Diyanet İşleri Başkanlığının görevlerini kanun çerçevesinde yerine getirdiğini anlatan Albayrak, "Bizim farklı bir gündem ve ajandamız yok. Yaptığımız tüm çalışmalar son derece şeffaftır. Belli bir program ve müfredatı içerir. Buradaki mesele gençlerimizin donanımlı ve güçlü şekilde yetişmesine katkı sağlamak." dedi.

"En büyük gücümüz nebevi harekettir"

Türkiye İzcilik Federasyonunun çok ciddi tecrübe ve birikiminin olduğuna vurgu yapan Albayrak, şöyle devam etti:

"Bu birikimi, Genç Diyanet hizmetinde bulunan koordinatör arkadaşlarımıza aktarmak istiyoruz. Bütün müftülüklerimizin bünyesinde görev yürüten koordinatörlerimiz, aldıkları eğitimi yaz ve sömestr kamplarında verecekler. Bununla beraber biz de sahip olduğumuz maddi ve manevi imkanlarımızla Türkiye İzcilik Federasyonuna katkı sağlayacağız. Buradaki en büyük gücümüz nebevi harekettir. Peygamber efendimiz, gençleri yetiştirirken öncelikle onlara değer verdi, yetki verdi ve güvendi. Biz aynı mantıkla gençlerimizi çok değerli görüyoruz ve onları birtakım faaliyetlerde yetkilendirmek istiyoruz. Türkiye Diyanet Vakfı bünyesinde binlerce gönüllü gencimiz var. Bu gençlerle birlikte birçok faaliyet yürütüyoruz. Şimdi bu kardeşlerimizi izcilik eğitimiyle daha donanımlı hale getireceğiz."

"Olumsuz eleştirilerin iyi niyetli olmadığını biliyoruz"

Devlet ve milletin mutluluğu için her türlü hizmeti yapmaya hazır olduklarını dile getiren Albayrak, "Diyanet İşleri Başkanlığı olarak toplumu din konusunda aydınlatma görevimiz var. Aileye, gençlere ve çocuklara yönelik milletimizin bizden beklediği bir vazife varsa onu en güzel şekilde planlı, programlı, nizamlı şekilde yerine getirmenin gayretindeyiz. Başkanlığımızın bu gibi görevleri uhdesine almasından ve sorumlu olduğu projelere girmesinden lütfen kimse rahatsız olmasın. Eğer kafalarda soru işareti varsa biz bunu aydınlatmakla vazifeliyiz. İyi niyet ve samimiyetle yürüttüğümüz bu projelerle ilgili olumsuz eleştirilerin iyi niyetli olmadığını da biliyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

AA / Fırat Taşdemir - Son Dakika Haberleri

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