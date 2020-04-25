Din görevlileri vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan din görevlileri, sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

Kırşehir'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu'nda yer alan din görevlileri, sokağa çıkamayan vatandaşların ihtiyaçlarını karşılıyor.

İl Müftülüğündeki din görevlileri, sokağa çıkamayan 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan vatandaşların alışveriş ihtiyaçlarının yanı sıra, bahçelerindeki işleri, bakımları da yapıyor.

Müstakil evlerde kalan vatandaşların kimi zaman bahçesini sulayıp, çapasını yapan görevliler, bazen de ağaçlarını budadı.

Vaiz, imam hatip, müezzin, Kur'an kursu öğreticileri, Vefa Sosyal Destek Grubunun koordinasyonunda yaşlı, engelli ve kronik hastalığı olan vatandaşların marketten ve pazardan alınması istedikleri gıda malzemelerinin yanı sıra, ilaç tedarikleri ile faturalarının yatırılmasına kadar birçok konu da yardım ediyor.

Kaynak: AA