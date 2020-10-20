Din görevlileri tashih-i huruf kursuna başladı
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Din görevlileri tashih-i huruf kursuna başladı

20.10.2020 17:01 | Son Güncelleme: 20.10.2020 17:05
Din görevlileri tashih-i huruf kursuna başladı

Sivas'ta; Kur'an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim'i güzel bir eda ile okumalarını sağlamak amacıyla mülakat yoluyla seçilen 28 din görevlisi, İl Müftülüğü Kadıburhaneddin Kur'an Kursu ve Eğitim Merkezinde tashih-i huruf kursuna başladı.

Sivas'ta; Kur'an kursu ve cami hizmetlerini yürüten personelin bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'an-ı Kerim'i güzel bir eda ile okumalarını sağlamak amacıyla mülakat yoluyla seçilen 28 din görevlisi, İl Müftülüğü Kadıburhaneddin Kur'an Kursu ve Eğitim Merkezinde tashih-i huruf kursuna başladı.

6 ay boyunca tashih-i huruf kursuna katılacak olan 28 kursiyer hafızlık belgesi olan din görevlilerince yapılan sözlü sınavla belirlendi. - SİVAS

Din görevlileri tashih-i huruf kursuna başladı
Din görevlileri tashih-i huruf kursuna başladı
Din görevlileri tashih-i huruf kursuna başladı
Din görevlileri tashih-i huruf kursuna başladı
Din görevlileri tashih-i huruf kursuna başladı
Din görevlileri tashih-i huruf kursuna başladı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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