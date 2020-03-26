"Din görevlileri, sahada büyüklerinin yanında, camide görevlerinin başında"
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Diyanet İşleri Başkanlığı, Koronavirüs, Kütahya, Güncel

"Din görevlileri, sahada büyüklerinin yanında, camide görevlerinin başında"

Kütahya İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, din görevlilerinin sahada, büyüklerinin yanında ve camide de görevlerinin başında olduğunu ifade etti.

26.03.2020 17:46 | Son Güncelleme: 26.03.2020 17:46

Kütahya İl Müftüsü Dr. Hüseyin Hazırlar, din görevlilerinin sahada, büyüklerinin yanında ve camide de görevlerinin başında olduğunu ifade etti.

Ezanların minarelerden yükselmeye devam ettiğini belirten Hazırlar, "Bildiğiniz gibi dünya genelinde yeni koronavirüs salgını hızla yayılmakta ve ülkemiz de maalesef virüs tehdidi ile karşı karşıyadır. Yeni tip koronavirüsle mücadele amacıyla Devletimiz ve Diyanet İşleri Başkanlığımızın din hizmetlerinin icrası ile ilgili aldığı tedbirler kapsamında cemaatle namaza ve Cuma Namazına bir süre ara verilmiştir. Ancak; bütün din görevlilerimiz görevleri başında hazır bulunmakta, camilerimiz görevlilerimiz tarafından beş vakit açık tutulmakta, şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımız okunmaya devam etmekte olup kıyamet sabahına kadar da inşallah okunmaya devam edecektir.Minarelerden semaya dualar yükselmeye devam etmektedir.

Yaşanılan bu süreçte vatandaşlarımızın dini ve manevi duygularını güçlendirmek amacıyla 25.03.2020 tarihinden itibaren yatsı namazından önce tüm camilerimizde sala okunmakta, yatsı ezanına müteakipte, tekbir, salavat ve dua okunmaya devam edilmektedir. Bu vesile ile bütün hemşehrilerimizi dua vakti bu manevi coşkuya katılmaya ve amin demeye davet ediyorum" dedi.

"Müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubemiz öncülük ediyor"

Sosyal Destek Grubu'nun görevi başında olduğunu dile getiren Müftü Hüseyin Hazırlar, "65 yaş ve üstü yaşlılar ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşları Korona virüsten korumak için alınan tedbirlere destek olmak, dini ve manevi anlamda rehberlik ederek moral ve motivasyonlarını yükseltmek amacıyla Müftülüğümüz ve Türkiye Diyanet Vakfı Kütahya Şubemiz bir dizi faaliyetlere öncülük etmektedir. Bu bağlamda evlerinden çıkamayan yaşlı ve kronik hastaların telefon ile aranması, hal ve hatırlarının sorulması, ihtiyaçlarının öğrenilmesi amacıyla valiliğimiz tarafından oluşturulan 'Vefa Sosyal Destek Grubu' faaliyetlerine insan kaynağı olarak gönüllü desteği sağladık. İl Merkezinde her bir mahallemizde bir din görevlimizi koordinatör olarak görevlendirdik. Bu görevlimiz öncelikli olarak görev mahallinde bulunan 65 yaş üstü bakıma muhtaç, kimsesi olmayan yaşlılarımızı tespit ederek ihtiyaçlarının karşılanması konusunda yardımcı olacak. Gerektiğinde 112 Acil Servise ulaşabilmesi konusunda rehberlik edecek. Başkanlığımız tarafından bu süreçte sunulan her türlü din hizmetinin söz konusu gruplara ulaşmasını sağlayacaktır. İl Merkezimizde olduğu gibi tüm ilçelerimizde de aynı faaliyetler yine din görevlilerimiz tarafından yürütülmektedir. Büyüklerimize yönelik yapılan bu anlamlı hizmeti yürütürken büyüklerimizin yaptığı hayır duaları ve hüsnü teveccühleri her şeyin üstündedir. İnanıyor ve biliyoruz ki onların duası milletimiz için bir güç olacaktır. Zira onlar bizim tecrübe çınarlarımızdır. Bu vesile ile herkesi, uzakta veya etrafında bulunan büyüklerimizi aramaya hatırlarını sormaya, gönüllerini ve dualarını almaya davet ediyorum. Gün onları mutlu etme günü; gün, milletçe yardımlaşma ve dayanışma günüdür" diye konuştu.

"Gönül mimarı tüm din görevlilerimize özellikle teşekkür ediyorum"

Dezenfektan çalışmalarının tamamlandığını kaydeden Müftü Dr. Hazırlar, "Koronavirüs (COVID-19) salgınına karşı ülkemiz genelinde alınan önlemler kapsamında, Kütahya Müftülüğümüze bağlı tüm Cami, Kur'an Kursu, Gençlik Merkezi ile Aile ve Dini Rehberlik Merkezi'nde Kütahya Belediyemiz iş birliği ile ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları büyük oranda tamamlanmıştır.Söz konusu ilaçlama ve dezenfeksiyon çalışmaları tüm hizmet alanlarını kapsayacak şekilde aralıksız sürdürülecektir.Malum olduğu üzere Korona virüs (COVID-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında kurslarımızda yüz yüze eğitime ara verilmiştir. Hafızlık Kur'an kurslarında eğitim gören öğrenciler, ara verilen eğitim döneminde derslerine ilk günden itibaren uzaktan eğitimle devam etmektedir.Kur'an kurslarında hafızlık ders dinlenmeleri kurs Kur'an kursu öğreticilerimiz tarafından görüntülü arama yöntemiyle sürdürülmektedir. Öğrencilerimizin hafızlık sürecini aksamadan sürdürebilmeleri için öğreticilerimiz bu konuda büyük bir özveri ile çalışmakta; öğrencilerinin moral, motivasyon ve başarılarını en üst seviyede tutmak için yoğun gayret göstermektedirler. Bu zorlu süreçte iyilik seferberliğine katılan gönül mimarı tüm din görevlilerimize özellikle teşekkür ediyorum. Rabbim bu necip milleti ve bütün insanlığı her türlü salgın ve afetlerden muhafaza eylesin" ifadelerini kullandı. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

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