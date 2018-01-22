Din Görevlileri Mehmetçik İçin Dua Etti

Gaziantep'in merkez Şehitkamil ilçesinde görev yapan din görevlileri, bir araya gelerek Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik'in başarılı olması için dua etti.

Şehitkam Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Başkanı Rıdvan Fadıloğlu, ilçedeki camilerde görev yapan imamlarla Dülük Tabiat Parkı'nda buluştu.

Din görevlileriyle bazı konularda istişarede bulunan Fadıloğlu, davete katıldıkları için kendilerine teşekkür etti.

İmamlar, buluşmada daha sonra Afrin bölgesinde Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı'na katılan Mehmetçik için dua ederek, muzaffer olmalarını diledi.

Fadıloğlu, ülkenin içinde bulunduğu bu süreçte yapılan duaların da önemini dile getirdi.

Şehitkamil İlçe Müftüsü Ömer Keskin ise bütün camilerde temizlik desteği sunan Şehitkamil Belediyesine ve kendilerine Mehmetçik için sürekli yaptıkları duayı bu programda da tekrarlama fırsatı verdiği için Fadıloğlu'na teşekkür etti.