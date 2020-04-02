Din görevlileri maaşlarından her ay bağış yapacak
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Ahmet Özdemir, Diyanet Sen, Manisa, Güncel

Din görevlileri maaşlarından her ay bağış yapacak

Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Özdemir, cami görevlilerin Vefa Sosyal Destek hizmetlerinde yaşlılarla, hasta ve yardıma muhtaç ailelere yaptıkları hizmetlerle takdir topladığını söyledi.

02.04.2020 12:38 | Son Güncelleme: 02.04.2020 12:38
Din görevlileri maaşlarından her ay bağış yapacak

Memur-Sen'e bağlı Diyanet-Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Özdemir, cami görevlilerin Vefa Sosyal Destek hizmetlerinde yaşlılarla, hasta ve yardıma muhtaç ailelere yaptıkları hizmetlerle takdir topladığını söyledi. Özdemir, yaptıkları bu manevi fedakarlıkların yanında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz bize yeteriz Türkiyem" dayanışma çağrısına da süreç bitinceye kadar her ay maaşlarından bağış yapacaklarını ifade etti.

Diyanet-Sen Manisa Şube Başkanı Ahmet Özdemir, "Tüm dünyayı saran korona virüs nedeniyle ülke olarak zor bir süreçten geçiyoruz. Valilik, kaymakamlıklarımız, belediye ve sağlık çalışanlarımızla, jandarma ve emniyet mensuplarımız, diğer kurum ve kuruluşlarımızla, cami görevlilerimiz ve muhtarlarımız bu zor süreçte vatandaşlarımıza üstün bir gayretle hizmet etmektedirler. Özellikle sağlık çalışanlarımızın fedakarlığı takdire şayandır. Cami görevlisi hocalarımız Manisa ilimizde valilik ve kaymakamlıklarımıza bağlı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarında '65 Yaş Vefa Sosyal Destek Grubu' hizmetlerinde fiilen görev alarak, iyilik elçileri olmuşlardır. Ayrıca Diyanet İşleri Başkanımız Prof. Dr. Ali Erbaş Hocamızın talimatıyla il ve ilçe müftülerimizin koordinesinde tüm din görevlilerimiz de görev yaptıkları camilerin mahallinde yaşlı ve kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşlarımız ve yardıma muhtaç ailelerimizle gece gündüz demeden irtibat kurarak, birçok ihtiyaçlarına bizzat kendileri yardımcı olmakta, olamadıklarını da ilgili makamlara iletmektedirler. Çalan bir telefonla veya evlerinin kapısından gelen bir sesle din görevlilerimizin sesini duyan vatandaşlarımızın gözlerindeki mutluluk ışıltıları meslektaşlarımıza haz vermekte, insani bir görevi ifa etmenin mutluluğunu yaşatmaktadır." dedi.

Vatandaşların asli ihtiyaçlarının karşılanmasında her türlü fedakarlığı gösteren din görevlilerinin, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Biz bize yeteriz Türkiyem' dayanışma çağrısına da gönülden destek verdiklerini kaydeden Özdemir, "Din görevlilerimiz nisan ayı itibariyle süreç sona erinceye kadar her ay kendi maaşlarından da bağışta bulunacaklardır. Bu kadirşinas fedakarlıklarından dolayı tüm meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Korona virüsün kendilerine bulaşma riskine rağmen, vatandaşa hizmeti ön plana alarak, hiçbir fedakarlıktan çekinmeyen din görevlilerimizin, diyanetimizin aleyhine birtakım çevrelerce basın yayın yoluyla, sosyal medya aracılığıyla küstahça yorumlar yapılması, toplumu ayrıştırıcı paylaşımlarda bulunulması bizleri son derece üzmektedir. Bizler bu çevreleri yüce Rabbimize havale ediyor, milletimizin takdirine arz ediyoruz." diye konuştu.

Büyük bir imtihandan geçtiklerini ifade eden Özdemir açıklamasını şöyle tamamladı: "Hayat adeta durmuş, birçok insan hastalığın pençesine düşmüş, birçokları hayatını kaybetmiş, birçokları işini, aşını kaybetmiş, birçokları da yaşadığı sıkıntılardan çaresiz kalarak, büyük bir endişenin içerisine düşmüştür. Yarının ne olacağını hiçbirimiz bilemiyoruz. Dün olduğu gibi inşallah bugün de bu zor süreci hep beraber yüce Rabbimize olan inancımızla, yarınlarımızdan umutlarımızı kesmeden ülkemize ve milletimize olan sadakatimizle aşacağız. Bizler din görevlileri olarak, her zaman olduğu gibi bu zor süreçte de devletimizin yanında, milletimizin hizmetindeyiz. Vatandaşlarımızın alınan tedbir kararlarına uymalarını, zorunlu olmadıkça dışarı çıkmamalarını, sosyal mesafeye dikkat etmelerini ifade ediyor, salgın nedeniyle vefat eden vatandaşlarımıza Yüce Allah'tan rahmet, salgına maruz kalanlara da acil şifalar diliyoruz." - MANİSA

Kaynak: İHA

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