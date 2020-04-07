Din görevlileri kapı kapı dolaşarak ihtiyaçları karşılıyor
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Adıyaman

Din görevlileri kapı kapı dolaşarak ihtiyaçları karşılıyor

Din görevlileri kapı kapı dolaşarak ihtiyaçları karşılıyor Adıyaman Valiliği tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunda gönüllü olarak çalışan din görevlileri kapı kapı dolaşarak 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

07.04.2020 10:50 | Son Güncelleme: 07.04.2020 10:51
Din görevlileri kapı kapı dolaşarak ihtiyaçları karşılıyor

Din görevlileri kapı kapı dolaşarak ihtiyaçları karşılıyor

ADIYAMAN - Adıyaman Valiliği tarafından kurulan Vefa Sosyal Destek Grubunda gönüllü olarak çalışan din görevlileri kapı kapı dolaşarak 65 yaş üstü ve kronik hastalığı olan kişilerin ihtiyaçlarını karşılıyor.

İçişleri Bakanlığının talimatıyla korona virüs tedbirleri kapsamında 65 yaş üstü vatandaşların ihtiyaçlarını karşılamak için yurt genelinde oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, valilik ve kaymakamlıklar bünyesinde vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor.

Vefa Sosyal Destek Grubunda yer alan din görevlileri, korona virüsü salgını nedeniyle evlerinden çıkamayan ailelerin ihtiyaçlarını kapı kapı dolaşarak gideriyor. 112, 155 ve 156 numaralı hatlara gelen çağrıları değerlendiren grup üyeleri, vatandaşların talepleri doğrultusunda emekli maaşlarını bankadan çekerek teslim ettikleri gibi aynı zamanda ödenmesi gereken faturaları da ödüyor.

Devlete ve kurulan ekiplere teşekkür eden Emine Gici, "Allah razı olsun işleri güçleri rast gitsin. Allah kimsenin ciğerini yakmasın. Şu dünyamıza rahatlık versin. Biran önce şu hastalık dünyamızdan kalksın. Bütün arkadaşlarımızı destekleri için esirgesin. Yaş ilerlediği için çıkamıyoruz. Faturamı da ödediler ve paramı da çekip bana getirdiler. Allah razı olsun" dedi.

Din görevlilerinden Fadıl Akkuş ise "Bizler din görevlileri Vefa Destek Grubunda gönüllü olarak şuan halkımızın ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Sadece maaşlarını bankalardan çekip vermiyoruz. Faturaları olur, ihtiyaçları olur, her türlü alışverişlerini de elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

Din görevlileri kapı kapı dolaşarak ihtiyaçları karşılıyor

Kaynak: İHA

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Din görevlileri kapı kapı dolaşarak ihtiyaçları karşılıyor
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