Din görevlileri görme engelliler için "ses veriyor"
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Din görevlileri görme engelliler için "ses veriyor"

İstanbul Müftülüğü tarafından "Din Görevlileri Ses Veriyor Projesi" kapsamında görme engelliler için sesli kütüphane açıldı.

10.06.2020 19:04 | Son Güncelleme: 10.06.2020 19:10

İstanbul Müftülüğü tarafından "Din Görevlileri Ses Veriyor Projesi" kapsamında görme engelliler için sesli kütüphane açıldı.

İstanbul Müftülüğü Engelliler Koordinatörlüğü tarafından hayata geçirilen proje ile engelliler Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğü yayınlarına sesli olarak ulaşabilecek.

Nuruosmaniye ek hizmet binasında gerçekleşen açılışta konuşan İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Mehmet Emin Maşalı, dezavantajlı grupların dini bilgiyle buluşması için böyle bir proje hazırladıklarını söyledi.

Dezavantajlı gruplara, karşılaştıkları engelleri aşmaları için destek sunduklarını belirten Maşalı, "İhmal ettiğimiz kesimlerle ilgili son yıllarda ciddi bir bilinç oluştu. Diyanet İşleri Başkanlığımız da dezavantajlı kesimlerin içerisinde bulundukları bu engelleri aşmaları noktasında yoğun bir çalışma faaliyeti içerisine girdi. Bu projeyle insanların sahih dini bilgiye ulaşması için önemli bir katkı sunulacak." diye konuştu.

"Toplumun tüm kesimleri bu hizmetten yararlanabilir"

Prof. Dr. Maşalı, açılışı yapılan özel odada Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğü yayınlarının seslendirmesinin yapılarak web sitesi ve sosyal medya hesapları üzerinden dinleyicilere ulaştırılacağını aktardı.

Sesli kütüphanenin sadece görme engelliler için hizmet vermeyeceğini belirten Maşalı, "Sesli kütüphanemizden toplumun tüm kesimleri yararlanabilir. İnsanların öğrenme kabiliyetleri farklı olabilir. Bazı insanların içerisinde bulunduğu şartlar itibarıyla elinin altındaki kitabı okuma imkanı bulamayabilir. Çalıştığı ortamda dinleyerek de o kitabın içerisindeki bilgilere ulaşmasını sağlamış oluyoruz." dedi.

Proje sponsoru Albaraka Türk Katılım Bankası Ticari Krediler Müdürü Osman Çelebi ise Diyanet İşleri Başkanlığı ve İstanbul Müftülüğünün insana dokunan çalışmalarının kendilerini de etkilediğini ifade ederek, projeye katkı sunmaktan dolayı mutlu olduklarını kaydetti.

Din görevlileri görme engelliler için 'ses veriyor'

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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