Din görevlileri evde kalan vatandaşlar için cübbelerini çıkarıp Hacivat Karagöz kostüm giydi
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Din görevlileri evde kalan vatandaşlar için cübbelerini çıkarıp Hacivat Karagöz kostüm giydi

Din görevlileri evde kalan vatandaşlar için cübbelerini çıkarıp Hacivat Karagöz kostüm giydi Tokat'ın Reşadiye ilçesinde müftülük koordinesinde bir araya gelen din adamları Ramazan ayında evde kalan vatandaşlar için Hacivat Karagöz kostümü giyerek bir dizi etkinlik düzenledi.

Din görevlileri evde kalan vatandaşlar için cübbelerini çıkarıp Hacivat Karagöz kostüm giydi
17.05.2020 15:55 | Son Güncelleme: 17.05.2020 15:58

Din görevlileri evde kalan vatandaşlar için cübbelerini çıkarıp Hacivat Karagöz kostüm giydi

TOKAT - Tokat'ın Reşadiye ilçesinde müftülük koordinesinde bir araya gelen din adamları Ramazan ayında evde kalan vatandaşlar için Hacivat Karagöz kostümü giyerek bir dizi etkinlik düzenledi.

Tokat'ta Reşadiye Müftülüğü tarafından koronavirüs tedbirleri kapsamında evlerinde kalan başta çocuklar olmak üzere ilçe sakinlerine özel programlar gerçekleştirme kararı alındı. Karar kapsamında gönüllü olan din adamlarından oluşturulan kadro ile mahalle mahalle gezilerek bir taraftan Ramazan Ayı'nın maneviyatına uygun olarak Kuran-ı Kerim tilaveti ve ilahiler okunurken, diğer taraftan geleneksel gölge oyunu kahramanları Hacivat ile Karagöz kostümleri giyen din görevlilerince çocuklar eğlendirildi. Reşadiye Müftüsü Necmettin Saydan, mahalle ziyaretlerinden birisinde yaptığı konuşmada, "Yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evlerinden zorunlu olmadıkça dışarı çıkmayan siz vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyoruz. Bizler de bu minvalde sizleri ziyaret etmek istedik. Bugün burada değerli hocalarımız tarafından sizler için Kuran-ı Kerim okuyacaklar. Çocuklarımızı için de Karagöz ve Hacivat gösterileri olacak. Hepinize hayırlı ramazanlar diliyorum. Evde kalmaya devam edin lütfen" şeklinde konuştu.

Vatandaşlar gerçekleştirilen programı evlerinin pencere ve balkonlarından takip etti. Program sonunda ise çocuklara Diyanet Çocuk dergisi ve çikolata hediyeleri verildi.

Din görevlileri evde kalan vatandaşlar için cübbelerini çıkarıp Hacivat Karagöz kostüm giydi

Kaynak: İHA

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