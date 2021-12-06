Din görevlileri bir araya geldi

DENİZLİ (İHA) - Denizli'de görev yapan din görevlileri düzenlenen yemekli etkinlikle bir araya geldi.

Denizli'de görev yapan din görevlileri pandemi nedeniyle uzun süre sonra düzenlenen yemekli etkinlikte bir araya geldi. Kuranı Kerim Tilaveti ile başlayan etkinlikte, salgın nedeniyle uzun bir süredir görüşemeyen görevliler görüşme imkanı buldu.

Diyanetsen Genel Başkanı Mehmet Ali Güldemir'de yaptığı konuşmada, "Din görevlileri bu ülkenin hamurunu oluştururlar. Biz toplumu din konusunda aydınlatmakla görevli münevver insanlar topluluğuyuz. Toplumumun tamamına din hizmeti sunmanın gayreti ve çabası içerisindeyiz. Elbette toplumun içerisinde zaman zaman art niyetli olanlar bizi bilmeyenler, tanımayanlar, bize uzak olanlar bizi tanımadıkları için belki hak etmediğimiz cümleleri kullanabiliyorlar. Biz onlara da şefkatli yüreğimizi ve gönlümüzü açıyoruz. ve diyoruz ki biz cemaatimizin siyasi görüşüne bakmıyoruz. Cemaatimizin görüşü ne olursa olsun siyasal görüşü sosyal statüsü, mevkisi konumu ne olursa olsun bizim için birdir, kıymetlidir. Bütün bunlara rağmen bu topluma din hizmetini en etkili ve verimli bir şekilde sürdürmeye devam edeceğiz. - DENİZLİ

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