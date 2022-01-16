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Din görevlileri bilgi ve becerilerini güncelledi

Din görevlileri bilgi ve becerilerini güncelledi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Yerel

Sungurlu İlçe Müftülüğü tarafından Talim ve Tashih-i Huruf Kursu'nun ikincisi düzenlendi.

Sungurlu İlçe Müftülüğü tarafından Talim ve Tashih-i Huruf Kursu'nun ikincisi düzenlendi.

Diyanet İşleri Başkanlığınca Kur'an Kursu ve Cami hizmetlerini yürüten personelin talim, tecvit, tashih-i huruf ve meharic-i hurufla ilgili bilgi ve becerilerini geliştirmek, Kur'an-ı kerim'i usulüne uygun bir şekilde okumalarını sağlamak, ilmihal bilgilerini arttırmak amacıyla "Talim ve Tashih-i Huruf Kursları" düzenlendi.

Nurullah Temel, Ferruh Tekin ve Hidayet Türkel rehber öğreticiler nezaretinde, ilçedeki din görevlilerine yönelik 3 ay süreyle kurs verildi. - ÇORUM

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Sungurlu İlçe Müftülüğü tarafından Talim ve Tashih-i Huruf Kursu'nun ikincisi düzenlendi.

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