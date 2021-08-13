Pelkas sahalardan 3-4 hafta uzak kalacak
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Pelkas sahalardan 3-4 hafta uzak kalacak

Pelkas sahalardan 3-4 hafta uzak kalacak
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, omuzundaki sakatlığından dolayı 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Fenerbahçeli futbolcu Dimitris Pelkas, omuzundaki sakatlığından dolayı 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Yunan futbolcu, "Omuzumdaki sakatlığımdan ötürü 3-4 hafta sahalardan uzak kalacağım. Arkadaşlarıma katılıp sezon sonundaki hedeflerimize ulaşabilmek için tekrar çalışmayı dört gözle bekliyorum. Gelecek maçlarda takıma katkı sağlayamayacak olsam da bu sakatlıktan daha güçlü döneceğim. Bana destek veren herkese çok teşekkür ederim" dedi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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