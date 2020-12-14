Dimitris Pelkas: Skora sinirliydim. Bu tarz şeyler maçlarda olur
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Dimitris Pelkas: Skora sinirliydim. Bu tarz şeyler maçlarda olur

14.12.2020 16:30 | Son Güncelleme: 14.12.2020 16:50
Dimitris Pelkas: Skora sinirliydim. Bu tarz şeyler maçlarda olur

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, 3-0 kaybettikleri Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği reaksiyonla ilgili, "Skora sinirliydim. Hocalar, herkes skora sinirliydi.

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitris Pelkas, 3-0 kaybettikleri Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği reaksiyonla ilgili, "Skora sinirliydim. Hocalar, herkes skora sinirliydi. O anda çok özel bir şey konuşmadık. Bu tarz şeyler maçlarda olur" dedi.

27 yaşındaki orta saha oyuncusu, FB TV'ye açıklamalarda bulundu.

Yeni Malatyaspor maçında oyundan çıkarken gösterdiği reaksiyonla ilgili Pelkas, "Evet, hoca ile bir diyaloğumuz oldu. O sırada 3-0 gerideydik. Kötü bir skordu. Dolayısıyla ben de skora sinirliydim. Hocalar, herkes skora sinirliydi. O anda çok özel bir şey konuşmadık. Bu tarz şeyler maçlarda olur. Önümüze bakmamız gerekiyor. Gerçekten o an hiçbir şey olmadı. Bizim için zor bir andı. Şimdi önümüze bakmamız lazım. Hazırlıklarımızı devam ettirip daha çok çalışmamız lazım ki galibiyetlere geri dönelim. Bir şey daha eklemek istiyorum. İki hafta önce Salah da oyundan çıkarken sinirliydi. Maç sonu Klopp şunu dedi: 'Salah'ın oyundan çıkmasına sinirlenmesinden dolayı mutluyum. Eğer bir gün oyundan çıktığına sinirlenmezse aslında o zaman bu bir problemdir' dedi. Sizin de dediğiniz gibi her oyuncu 90 dakika oynamak ister. Bunun için daha çok çalışıp, daha iyiye gitmeye çalışacağız" ifadelerini kullandı.

Maç öncesindeki taktik konuşmalarla ilgili de Pelkas, "Tabiki bu konuları konuşuyoruz. Bu tarz konular hocamızın kararı. Hocamız ne karar veriyorsa bizim de o kararı uygulamamız gerekiyor. Oynayabilmek ve oynadığı yeri hak edebilmek için herkes çok fazla çalışmak zorunda" diye konuştu.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

İlgili Haberler

Pelkas yine tamamlayamadı
Pelkas yine tamamlayamadı
Erol Bulut'tan hakeme tepki ve 14 yıl önceki maça gönderme: Bize de bu nasip oldu
Erol Bulut'tan hakeme tepki ve 14 yıl önceki maça gönderme: Bize de bu nasip oldu
Okan Buruk: 'Önemli takımların olduğu grupta geriye iyi şeyler bıraktığımızı düşünüyorum'
Okan Buruk: "Önemli takımların olduğu grupta geriye iyi şeyler bıraktığımızı düşünüyorum"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Erkan Akçay Hulusi Akar Ziya Selçuk Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Nilgün Belgün Hakan Taşıyan Haluk Bilginer Nesrin Cavadzade
Spor Neymar Falcao Erol Bulut Serdar Aziz Ali Palabıyık
Tüm Haberler İzmir Çocuk Adana Aralık
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dimitris Pelkas: Skora sinirliydim. Bu tarz şeyler maçlarda olur - Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.12.2020 16:57:06. #1.14#
title