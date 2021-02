Dimitris Lignadis kimdir? Dimitris Lignadis kaç yaşında, nereli? Dimitris Lignadis filmleri!

DIMITRIS LIGNADIS KİMDİR?

25 Eylül 1964 doğumlu, 56 yaşındaki oyuncu, Drama School of the National Theatre of Greece, Atina Üniversitesi gibi okullarda eğitim aldı. Aynı zamanda Yunan tiyatro sanatçısı ve Yunanistan Ulusal Tiyatrosunun eski Sanat Yönetmeni Dimitris Lignadis tutuklanarak cezaevine gönderildi.

DIMITRIS LIGNADIS CİNSEL İSTİSMAR

Atina Emniyet Müdürlüğünde tutulan Lignadis, biri 14 yaşında iki çocuğa cinsel saldırıyla suçlanıyor. Gündeme geldiği olay sonrası karakola giden oyuncu, teslim oldu. Ünlü ismin avukatı Nikos Georgeouleas, "Yakalama kararı çıkarılınca kendisi isteyerek buraya geldi ve onun kaçma ya da saklanma gibi bir amacı yok. Lignadis, Yunan polisiyle iş birliği yapmak istiyor" dedi.