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Dimitris Goutas, gol sayısını 3'e çıkarttı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Dimitris Goutas, gol sayısını 3'e çıkarttı

DG Sivasspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Dimitris Goutas, Yeni Malatyaspor maçında attığı gollerle bu sezon 3. kez rakip fileleri havalandırdı.

DG Sivasspor'un 27 yaşındaki oyuncusu Dimitris Goutas, Yeni Malatyaspor maçında attığı gollerle bu sezon 3. kez rakip fileleri havalandırdı.

Süper Lig'de Yeni Malatyaspor ile karşılaşan Sivasspor'da Dimitris Goutas attığı golle takımına 3 puan kazandırırken, bu sezon 3. kez ağları sarstı. Yunanistanlı defans oyuncu Goutas, maçın 70. dakikasında meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. Goutas böylece bu sezon 3. kez takımı adına skor üretti.

Diğer yandan bu sezon Sivasspor formasıyla Süper Lig'de 4 maça çıkan Goutas, ilk 11'de de 4 kez görev aldı. Goutas 360 dakika Sivasspor forması giydi. - SİVAS

Dimitris Goutas, gol sayısını 3'e çıkarttı

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri
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