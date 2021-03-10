Dimitrios Pelkas: "Rakibin topa yöneldiğini düşünmüyorum"
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Dimitrios Pelkas: "Rakibin topa yöneldiğini düşünmüyorum"

10.03.2021 14:28 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:33
Dimitrios Pelkas:

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, yaşadığı sakatlık pozisyonunda sadece topa baktığını ve topun kontrolünün kendisinde olduğunu belirterek, rakibinin ise topa yöneldiğini düşünmediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Yunan futbolcusu Dimitrios Pelkas, yaşadığı sakatlık pozisyonunda sadece topa baktığını ve topun kontrolünün kendisinde olduğunu belirterek, rakibinin ise topa yöneldiğini düşünmediğini söyledi.

Fenerbahçe'nin Yunan Yıldızı Pelkas, Konyaspor maçında yaşadıkları ve şu anki durumuna dair açıklamalarda bulundu. Olay anında sadece topa baktığını ve topun kontrolünün kendisinde olduğunu anlatan Pelkas, rakibinin ise topa yöneldiğini düşünmediğini söyledi. Sadece çarpma anını hissettiğini sonraki birkaç dakikayı hatırlamadığını ifade eden Yunan yıldız, daha sonra doktorun geldiğinini ve ambulansa götürüldüğünü söyledi. Gördüğü desteği asla unutmayacağını belirten Pelkas, "Oyuncular, çalışanlar, yönetim kurulu üyeleri, başkan herkes yanımdaydı. Ertesi gün tüm takım arkadaşlarım, yönetim yine aradılar. Sadece 5 aydır burada olmama rağmen bu büyük ailenin bir parçası olduğumu hissettirdiler bana, kendi evimde olduğumu anladım" ifadelerini kullandı.

Pelkas, Fenerbahçe taraftarı için, "Taraftarlar harikaydı binlerce mesaj geldi, hepsine yetişemedim. Büyük Fenerbahçe Ailesini mutlu etmeye devam edeceğim" şeklinde konuştu.

Şu an daha iyi olduğunu söyleyen Pelkas, "Göğüs ve boynumda biraz ağrım var ama yapılan tüm kontroller temiz çıktı, yarından sonra daha iyi olacağımı düşünüyorum. Sert bir darbe aldım ama kendimi güçlü hissediyorum, doktorla da görüştüm, pazar günü sahada olacağım" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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