Dimitrios Pelkas kimdir? Kaç yaşında, nereli, hangi mevkide oynuyor, forma numarası kaç, boy ve kilosu ne?

Fenerbahçe'nin yeni transferi Dimitrios Pelkas merak konusu oldu. Vatandaşlar tarafından araştırılan Dimitrios Pelkas kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mevkisi ne, forma numarası kaç, boy ve kilosu kaç?

Fenerbahçe yeni orta saha transferiyle takımı daha da güçlendirdi. Peki yeni transfer Dimitrios Pelkas (Dimitris Pelkas) kimdir? Aslen nereli, kaç yaşında, hangi pozisyonlarda oynayabiliyor, boyu ve kilosu kaç?

DİMİTRİOS PELKAS KİMDİR?

Dimitris Pelkas 26 Ekim 1993 doğumlu Yunan futbolcudur. Fenerbahçe'de forma giymektedir.

Dimitris Pelkas doğum tarihi : 26 Ekim 1993

Dimitris Pelkas kaç yaşında : 26 yaşında

Dimitris Pelkas aslen nereli : Yunanistan

Dimitris Pelkas mevkisi ne : Orta saha

Dimitris Pelkas forma numarası kaç : 14

Dimitris Pelkas boyu kaç : 1,75 metre

Dimitris Pelkas kilosu kaç : 67 kg

Dimitris Pelkas burcu ne : Akrep

Dimitrios Pelkas futbol kariyerine PAOK alt yapısında başlamıştır. Ardından kısa sürede A takıma yükselen Dimitrios Pelkas Apollon takımına kiralandı. Burada 18 maçta 7 gol atmıştır ve epey beğeni toplamıştır. Bir sonraki sezonda Vitoria Setubal'a kiralanan Pelkas burada ise 30 maça çıkmış ve 4 gol atmıştır. Ardından 2 yıl sonra eski takımı PAOK'a geri dönmüştür.

PAOK'un efsane futbolcuları arasına girmeyi başarak Pelkas 4 sezonda toplam 186 maça çıkmıştır. Birçok başarıya imza atan futbolcu orta saha pozisyonunda oynamasına rağmen futbol kariyeri boyunca toplam çıktığı 247 maçta 55 gol atmıştır.

Son olarak Fenerbahçe'ye transfer olan Pelkas burada birçok başarıya imza atmak istiyor.