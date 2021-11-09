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Dimitrios Kolovetsios ilk golünü attı

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Dimitrios Kolovetsios ilk golünü attı

Yukatel Kayserispor'un Yunan futbolcusu Dimitrios Kolovetsios bu sezon ilk golünü attı.

KADIKÖY, İSTANBUL (İHA) - Yukatel Kayserispor'un Yunan futbolcusu Dimitrios Kolovetsios bu sezon ilk golünü attı.

Yukatel Kayserispor'un Yunan futbolcusu Dimitrios Kolovetsios, ligin 12. haftasında İstanbul Kadıköy'de oynanan ve 2-2 sona eren Fenerbahçe maçında takımının ilk golünü attı. Fenerbahçe maçında 90 dakika sahada kalan Dimitrios Kolovetsios, müsabakanın 38.dakikasında gol atarak takımını öne geçiren isim oldu. Attığı gol sonrası büyük sevin yaşayan Dimitrios Kolovetsios, bu sezon sarı kırmızılı forma ile 12 maçta görev yaptı.

Bütün maçlarda 90 dakika forma giyen kaptan Dimitrios Kolovetsios, takımın vazgeçilmez isimlerinin başında yer alıyor. - KAYSERİ

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