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Dimitrios Kolovetsios güç topluyor

İhlas Haber Ajansı - Spor
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Dimitrios Kolovetsios güç topluyor

Kayserispor'un Yunan futbolcusu Dimitrios Kolovetsios, sakatlığını geride bırakmak için çalışıyor.

Kayserispor'un Yunan futbolcusu Dimitrios Kolovetsios, sakatlığını geride bırakmak için çalışıyor.

Süper Lig takımlarından Kayserispor'un başarılı futbolcularından Dimitrios Kolvetsios, sakatlığını geride bırakıp formasına kavuşmak için çalışıyor. Yeni Malatyaspor maçında yaşadığı sakatlıktan bu yana formasından uzak kalan Yunan stoper, takımın Antalya kampında da en sıkı çalışan oyunculardan birisi oldu.

Kendisine verilen programı uygulayarak sakatlığını geride bırakmak adına çalışan Dimitrios Kolovetsios, hırsı ile de dikkat çekiyor. Yunan futbolcu, sosyal paylaşım sitesindeki hesabından da kısa bir video paylaşarak çalışma hırsını gösterdi. - KAYSERİ

İhlas Haber Ajansı - Spor

Spor Toto Süper Lig, Kayserispor, Yunan, Spor, Haber

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