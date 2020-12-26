Dimitrios Kolovetsios cezalı
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Dimitrios Kolovetsios cezalı

26.12.2020 16:13 | Son Güncelleme: 26.12.2020 16:17
Dimitrios Kolovetsios cezalı

Hes Kablo Kayserispor'un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Hes Kablo Kayserispor'un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios, Gençlerbirliği maçında forma giyemeyecek.

Süper Lig'in 15.haftasında deplasmanda Gençlerbirliği ile karşılaşacak olan Hes Kablo Kayserispor'da Dimitrios Kolovetsios oynayamayacak. Konyaspor maçında sarı kart gören Yunan stoper cezalı duruma düştü. Bu sezon 12 maçta 3 sarı kartı bulunan Yunan futbolcu. Konyaspor maçında da kart göründe Sarı Kart cezalısı oldu.

Pazartesi günü Ankara'da oynanacak olan Gençlerbirliği maçında cezası nedeniyle forma giyemeyecek olan Yunan futbolcu, bir sonraki hafta Kayseri'de oynanacak olan Beşiktaş maçında takımındaki yerini alabilecek. - KAYSERİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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