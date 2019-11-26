Dimitrios Giannoulis'ın Ajax'a Karşı Yaptığı Asist
Dimitrios Giannoulis, Ağustos ayında Ajax’la oynanan Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi mücadelesinde Chuba Akpom’a güzel bir asist yapmıştı. PAOK kulübü, Giannoulis’in asistini Agustos ayının en iyi hareketi seçti.
26.11.2019 12:13 | Son Güncelleme: 26.11.2019 12:13
Dimitrios Giannoulis, Ağustos ayında Ajax'la oynanan Şampiyonlar Ligi Ön Elemesi mücadelesinde Chuba Akpom'a güzel bir asist yapmıştı. PAOK kulübü, Giannoulis'in asistini Agustos ayının en iyi hareketi seçti.
Kaynak: Dugout
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