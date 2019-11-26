Dimitri Payet’den Benedetto’ya Nefis Asist

26.11.2019 18:13 | Son Güncelleme: 26.11.2019 18:13

Olimpik Marsilya, 2019-29 sezonunda Ligue 1'de Toulouse'a konuk oldu. Maçın son 15 dakikasına golsüz beraberlikle girilirken, 76. dakikada Dimitri Payet harika bir pasla Dario Benedetto'yu ceza sahasında topla buluşturdu ve tahkiminin ilk golünün asistini yapmış oldu. Marsilya, maçı 2-0 kazandı.