- Dimitar Dimitrov: "Avrupa tecrübemize güveniyoruz"

"Beraberlik de planımızda var"



İSTANBUL - Ludogorets Teknik Direktör Dimitar Dimitrov, Avrupa tecrübelerine güvendiklerini ancak planları içinde beraberlik de olduğunu belirtti.

Ludogorets, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında yarın saat 20.00'de deplasmanda Medipol Başakşehir ile karşı karşıya gelecek. Maçın öncesinde basın toplantısında açıklamalarda bulunan Teknik Direktör Dimitar Dimitrov, "Rakip tanık için çok şeyler biliyoruz. Çok güçlü bir takım. Güçlü oyunculardan kurulu bir ekip. Büyük takımlarda oynamış oyuncuları var. Geçen sene şampiyon oluyorlardı. Adebayor ve Emre gibi oyuncuları var. Bizim için zor bir maç olacak. Çok iyi bir takımla oynayacağız. Tecrübemize güveniyorum. Senelerce elde ettiğimiz başarılar. Ben her maç öncesinde şansları yüzde 50-50 olduğuna inanıyorum" şeklinde konuştu.

Karşılaşmadan galibiyet beklediğini aktaran Dimitar Dimitrov, "Çok zor bir maç olacak. Bizim planımızda beraberlik de var. Onu da iyi bir skor olarak görüyoruz" dedi.

Dimitrov, UEFA Avrupa Ligi C Grubu'nda Hoffenheim ve Başakşehir'i önde gidebileceği belirtti. Bulgar teknik adam, Başakşehir'i Konyaspor karşılaşmasında da izlediğini açıkladı.

Dyakov: "Caicara'yı yenmek istiyorum"

Ludogorets'in orta sahası futbolcularından Svetoslav Dyakov ise, "Zor bir maç bizi bekliyor. Güçlü bir ekiple oynayacağız. Avrupa'da kolay maç yoktur. Ben iki eşit takımın maçı olacağını düşünüyorum. Normal bir ortam bekliyorum. Stattaki ortam belirleyici olmayacaktır. Ben Caicara için çok sevinçliyim. Çok iyi bir arkadaşım. Yarınki maçta onu yenmek istiyorum" diye konuştu.