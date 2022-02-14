Dimes'te üst düzey atamalar

DİMES'te, yeni organizasyon yapısına bağlı olarak üst düzey atamalar gerçekleşti. İcra Kurulu Üyesi olan Direktörler, yeni oluşturulan Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi pozisyonuna atanırken, Direktör düzeyinde de atamalar yapıldı.

Meyve suyu ve içecek markası DİMES'in bünyesinde 2022 yılı başı itibarı ile bir dizi üst düzey atama gerçekleşti. İcra Kurulu seviyesinde yapılan atamalarda, İcra Kurulu Üyesi olan Direktörler için, Genel Müdür Yardımcısı ve İcra Kurulu Üyesi (C-Level) pozisyonlar oluşturuldu ve ilgili görevlere atamalar yapıldı. Buna göre, Duygu Süleymanoğlu Pazarlama Genel Müdür Yardımcısı (CMO), Cihan Diren Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı (CFO) ve Yelda Tavlan İnsan Kaynakları Genel Müdür Yardımcısı (CHRO) olarak atandılar.

Şirketin satış kadrolarında yapılan değişikliklerde ise, Gökhan Ergül Bölgeler Satış Direktörü, Sedat Örnekler Zincir Mağazalar Satış Direktörü, Seyhan Akhan Alternatif Kanal Satış Direktörü, Murat Kızıltuğ Ticari Pazarlama ve İş Geliştirme Direktörü olarak atandılar.