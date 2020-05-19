Dimensity 820 Kullanan Redmi 10X'in Performansı Ortaya Çıktı
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Dimensity 820 Kullanan Redmi 10X'in Performansı Ortaya Çıktı

Redmi 10X modelinin performans testi sonuçları ortaya çıktı. Aynı zamanda cihazın MediaTek Dimensity 820 yonga setini kullanacağı da kesinleşti.

Dimensity 820 Kullanan Redmi 10X'in Performansı Ortaya Çıktı
19.05.2020 02:47 | Son Güncelleme: 19.05.2020 02:47

Redmi 10X modelinin performans testi sonuçları ortaya çıktı. Aynı zamanda cihazın MediaTek Dimensity 820 yonga setini kullanacağı da kesinleşti.

Redmi 10X AnTuTu Sonuçları Ortaya Çıktı

Xiaomi'nin yan firması olarak varlığını sürdüren Redmi, yeni modeli Redmi 10X'i 26 Mayıs'ta tanıtacak. Tabi ki bu zamana kadar cihazın fotoğrafları ve teknik özellikleri ortaya çıktı. Cihazın Dimensity 820 yonga setine sahip olacağı söyleniyordu. Xiaomi bu iddiayı bugün doğruladı. Yani cihaz kesin olarak Mediatek işlemci kullanacak.

Son günlerde oldukça konuşulan bu modelin performans testleri de merak edilir oldu. Cihazın AnTuTu test sonuçlarında 400 bin puan barajını geçtiği ortaya çıktı. Bu sonuç ile Dimensity 820, Snapdragon 765G yonga setini geride bırakmış oldu. Dört adet Cortex-A76 yı ve dört adet Cortex-A55'i içerisinde taşıyan işlemci, bu tarz telefonlar için artık daha tercih edilebilir diyebiliriz.

Aynı zamanda cihazla aynı işlemciyi kullandığı tahmin edilen bir modelin Geekbench testleri de ortaya atıldı. Tabi buradaki karşılaştırma pek doğru olmaz. Ancak o testlerdeki cihazın tekli çekirdekte 646 puan, çoklu çekirdekte ise 2529 puan aldığını belirtmekte fayda var. Redmi 10X ile ilgili performans açısından söyleyeceklerimiz bu kadardı. Cihaz 26 Mayıs tarihinde tanıtılmış olacak. Bakalım fiyatı ne olacak.

Kaynak: Tamindir

Manşet

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