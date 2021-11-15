ANTALYA (Habermetre) - Dim Alacami Yoluna bariyer yapıldı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Elikesik ve Akçatı'dan sonra Dim Alacami yolunu da bariyerle güvenli hale getirdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, bölge sakinlerinin sürekli dile getirdiği Elikesik, Akçatı ve Dim Alacami Mahalle yollarına toplam 1633 metre bariyer yaptı. Elikesk'e 488, Akçatı'ya 450 ve Dim Alacami'ye 700 metre bariyer yapım işi tamamlandı.

SÜREKLİ KAZALAR YAŞANIYORDU

Alanya Dim Vadisi'nin en uzak mahallesi olan Dim Alacami Mahallesi yolu sarp arazi koşulları ve virajlı olması nedeniyle sürekli kazalarla gündeme gelen bir yoldu. Yola bariyer yapılması talebi doğrultusunda harekete geçen Antalya Büyükşehir Belediyesi, yolun şarampol ve tehlikeli virajlarının olduğu noktalara toplam 700 metre uzunluğunda bariyer çalışması yaptı. Çalışmaların tamamlanmasıyla yol sürücüler için daha güvenli hale getirilmiş oldu.

MUHTAR'DAN BÖCEK'E TEŞEKKÜR

Dim Alacami Muhtarı Kerim Teker, " Yolumuz tehlikeli uçurumlar ve virajlarla dolu. Bu nedenle sık sık kazalar yaşanıyor. Yola bariyer yapılması için Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne talepte bulunduk. Kısa sürede yolumuza bariyer yapıldı. Başta Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi.

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