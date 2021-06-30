'Dilsiz' filmi engelleri aşacak

Yönetmenliğini Murat Pay'ın yaptığı birçok festivalden övgüyle dönen 2019 yapımı Dilsiz filmi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından hazırlanan sesli betimleme, işaret dili ve altyazı seçenekleriyle görme ve işitme engeli olan bireylerin erişimine sunuluyor.

Yönetmenliğini Murat Pay'ın yaptığı birçok festivalden övgüyle dönen 2019 yapımı Dilsiz filmi, Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi tarafından hazırlanan sesli betimleme, işaret dili ve altyazı seçenekleriyle görme ve işitme engeli olan bireylerin erişimine sunuluyor.

Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi'nin (FSMVÜ) engelsiz yaşama katkı çalışmalarının bir parçası olan Sesli Betimleme Projesi, özel gereksinimli bireylerin kültür sanat faaliyetlerine erişebilmelerini amaçlıyor. Projenin uygulandığı ilk film inzivaya çekilmiş usta bir hattat ile genç bir ressamın yollarının kesişmesini konu alan Dilsiz filmi, gönüllü öğrencilerin çalışmalarıyla görme ve işitme engeli olan bireylerin erişimine açık hale getirildi.

SESLİ BETİMLEME, İŞARET DİLİ VE ALTYAZI SEÇENEKLERİ

FSMVÜ Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığı koordinasyonunda hazırlanan Sesli Betimleme Projesi, TRT, Rasathane Film ve Sesli Betimleme Derneği (SEBEDER) ortaklığında yürütüldü. Sesli Betimleme Derneği'nden eğitim alan on bir gönüllü öğrenci görme ve işitme yetersizliği yaşayan bireyler için Dilsiz filmine sesli betimleme, işaret dili ve altyazı seçenekleri ekledi. Ozan Çelik, Mim Kemal Öke, Vildan Atasever ile Emin Gürsoy'un rol aldığı film; yönetmen, yapımcı ve oyuncuların da katılımıyla 1 Temmuz 2021'de üniversitenin Haliç Yerleşkesi'nde yeni haliyle gösterilecek. Herkes için erişilebilir hale getirilen Dilsiz filmi bu özel gösterimin ardından Cumhurbaşkanlığı Millet Kütüphanesi, SEBEDER, Boğaziçi Üniversitesi Görme Engelliler Teknoloji ve Eğitim Laboratuvarı (GETEM) gibi kütüphanelere bağışlanacak.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı